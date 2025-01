"Aziende locali in crisi. Il sindaco che fa?"

Il costo della vita continua a salire e a Recanati, secondo quanto riportato in un’interrogazione dei consiglieri di minoranza della lista "Vivere Recanati", Francesco Fiordomo e Giorgio Lorenzetti, negli ultimi mesi i cittadini hanno subito un incremento del costo della tassa sui rifiuti e delle bollette dell’acqua. Tutto questo si inserisce in un contesto già segnato dalle difficoltà di molte aziende locali.

I riflettori sono puntati sulla storica azienda recanatese Fratelli Guzzini che – stando a quanto dichiarato dalla civica Vivere Recanati – ha recentemente avviato una nuova cassa integrazione per 13 settimane dopo quella scattata a novembre per tre mesi, coinvolgendo circa 100 dipendenti. Ma le coste non stanno così e di questo si rammarica molto il presidente Massimiliano Guzzini, che non comprende come si possano dare notizie prive di fondamento e lesive dell’immagine dell’azienda, che deve già impegnarsi nelle difficili dinamiche del settore produttivo. "Intanto – afferma Guzzini – la cassa integrazione, partita a novembre scorso, non ha coinvolto 100 dipendenti ma 60, e comunque tutti sono già rientrati regolarmente al lavoro il 7 gennaio, anticipando la fine della cassa integrazione. Tanta leggerezza e superficialità nel dare certe notizie è inqualificabile per chi ricopre un ruolo come quello di consigliere comunale".

Diversa, invece, la situazione della Bieffe Industria Grafica, entrata in liquidazione lasciando 40 dipendenti senza lavoro. Secondo quanto riportato sempre dalla interrogazione, i lavoratori avrebbero anche subito il mancato pagamento di alcune mensilità arretrate. Fiordomo e Lorenzetti, nel loro atto formale, chiedono chiarimenti al sindaco: "È intervenuto per approfondire queste situazioni? Ha preso iniziative concrete per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi? E soprattutto, quali misure sono state messe in campo per prevenire ulteriori difficoltà?"