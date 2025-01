Aziende speciali della Camera di commercio. Nuovi Cda, Orlandi al vertice della Linea

Si rinnovano i Cda delle aziende speciali territoriali della Camera di commercio. Per la Linea, che ha sede a Macerata, ci saranno Francesca Orlandi come presidente, Giacomo Bramucci vice con Paolo Capponi, Elena Capriotti e Andrea Caranfa. Per la Linfa, ad Ascoli, il presidente è Simone Mariani, con Gianfranco Santi vice, Daniela Diomedi, Andrea Passacantando ed Emiliano Pompei. Per la Tecne, a Pesaro, il presidente è Massimiliano Santini, Vittorio Peli il vice, Zeno Avenanti, Teresa Mancini e Roberto Morichelli.

Grande la soddisfazione del presidente della Camera di commercio Gino Sabatini che ha ringraziato consiglieri e presidenti, nuovi e uscenti, per essere parte della nuova squadra e per il delicato lavoro svolto. Nel primo complesso quinquennio di assestamento della nuova Camera messa alla prova da stagioni di criticità molteplici "che sarebbe stato impossibile affrontare frammentati in cinque realtà territoriali. La dimensione di Camera Marche e la collaborazione con la Regione, presente con Andrea Putzu, delegato dal presidente Acquaroli, ci permette di ribadire e rafforzare per i prossimi anni l’apparato di queste aziende speciali, scelte a presidiare comparti strategici dell’economia regionale".