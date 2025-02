Azione a congresso, si vota il segretario

Sono in programma oggi pomeriggio l’assemblea e il congresso di "Azione" per la provincia di Macerata. Appuntamento alle 15 alla sala convegni dell’hotel Solarium di Civitanova, dove gli iscritti eleggeranno il nuovo segretario provinciale, il nuovo presidente provinciale e il delegato all’assemblea nazionale. L’assemblea inizierà alle 15 con la votazione del presidente, poi proseguirà con il dibattito contestualmente alle operazioni di voto. Entrambe si concluderanno alle 19. Il civitanovese Stefano Vallesi (nella foto) è candidato alla segreteria, i candidati all’assemblea nazionale sono invece i maceratesi Federico Valori, che sostiene la mozione di Carlo Calenda, e Leonardo Piermattei per la mozione di Giulia Pastorella. Al congresso saranno invitate anche le autorità locali e i rappresentanti delle altre forze politiche cittadine e provinciali. L’associazione Socialista Liberale, che a Civitanova fa capo a Ivo Costamagna, ha stipulato da tempo un accordo politico a livello nazionale con la stessa "Azione".