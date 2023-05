Azione universitaria: "Elezioni soddisfacenti, premiato il nostro impegno"

Elezioni universitarie Unicam: Azione Universitaria prima lista al CUS con oltre 700 voti. Nei giorni scorsi gli universitari di Camerino hanno espresso la loro preferenza per il rinnovo degli organi di rappresentanza della componente studentesca per il prossimo biennio accademico. Azione Universitaria, associazione studentesca di destra riportata in ateneo solo nel 2021, ha ottenuto un risultato apprezzabile al Cus. "Hanno votato 1.349 studenti, pari al 22% dei circa 6mila aventi diritto - commentano i dirigenti di Azione Universitaria -. Le battaglie che abbiamo portato avanti negli ultimi anni e le proposte che abbiamo in mente per l’Ateneo ci hanno premiato con un risultato storico, il 55%o di preferenze al CUS, mentre negli altri organi accademici ci siamo attestati sempre intorno al 49%. Questo grande consenso ha permesso di quadruplicare il gruppo all’interno del Consiglio degli studenti, passando da 3 a 13 membri". La lista si propone di lavorare all’istituzione di un fondo di solidarietà a sostegno degli studenti che si vengano a trovare in una condizione improvvisa di difficoltà economica e al potenziamento dei servizi di welfare studentesco, come ad esempio il servizio psicologico e di sostegno e il progetto di tutoraggio per gli studenti disabili. "Il isultato - afferma Nicola D’Ambrosio, presidente nazionale di Azione Universitaria - certifica la bontà della nostra classe dirigente negli atenei. Emerge la capacità dei nostri ragazzi di essere i veri interlocutori di una generazione".

g. g.