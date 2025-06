Azione Universitaria nel Senato di Unicam

Azione Universitaria conferma la sua presenza nel Senato Accademico di Unicam con Valeria Paradiso, in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi studenteschi dell’Ateneo. Valeria Paradiso arriva fresca dell’ottimo risultato ottenuto al Cnsu, dove ha portato Azione Universitaria a essere la prima lista con il 60% dei consensi. Inoltre, il gruppo conquista un seggio nel Nucleo di Valutazione e un seggio al Comitato per lo Sport Universitario, attestandosi in tutti gli organi maggiori al 40% dei consensi. "Siamo soddisfatti dell’importante risultato ottenuto", ha spiegato Chiara Catelletti di AU Unicam.