Azione Universitaria:: "Più concretezza"

Primo consiglio degli studenti: lunedì, in una lunga riunione con il rettore John McCourt, si è discusso anche di parcheggi e trasporti. "Sui parcheggi vorremmo più concretezza", scrive Azione Universitaria. "Il rettore ha comunicato di aver avuto un dialogo con il Comune e quest’ultimo ha riferito di star investendo nel trasporto, con, ad esempio, l’implementazione di corse o la creazione di una ciclabile che collega il centro con la stazione". Sugli abbonamenti, "prendiamo atto che il rettore ha pensato di cercare soluzioni per ridurre i costi e agevolarne l’acquisto da parte degli studenti, magari mettendo a disposizione risorse di Unimc. Sui parcheggi, invece, il rettore ha proposto al Comune di far pagare meno quelli periferici". Da AU si dicono "soddisfatti della riapertura del dialogo tra Comune e Ateneo", però "dal momento che il rettore non ci ha ricevuto nelle scorse settimane, ci saremmo aspettati un racconto di una trattativa quasi conclusa, con dei dati".