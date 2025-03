Azzardo, cifre da capogiro. Spesi 810 milioni in un anno, ecco la geografia del gioco

Ottocentodieci milioni di euro. Tanti sono quelli che nel 2023 sono stati spesi in provincia di Macerata per giocare d’azzardo. Awp (le nuove slot), Vlt (Videolottery), Lotterie istantanee (come il Gratta e Vinci), Lotto, scommesse sportive a quota fissa, scommesse virtuali, Superenalotto, Bingo, Scommesse ippiche, Eurojackpot, Winforlife, Lotterie tradizionali, concorsi pronostici sportivi e altro, muovono una montagna di soldi: quasi quattro volte il fatturato di una media azienda della provincia in cui lavorano alcune centinaia di dipendenti.

Questo il quadro "registrato" da Agorà Telematica per il monitoraggio del gioco d’azzardo nelle Marche, regione nella quale le giocate valgono complessivamente 3,6 miliardi, 1,1 in più rispetto ai 2,5 miliardi del 2017. Negli ultimi sette anni sono due le tendenze chiare: un aumento del valore delle giocate e, all’interno di questo, l’impennata di quelle telematiche rispetto a quelle fisiche che, però, rimangono sempre consistenti. Degli 810 milioni giocati in provincia di Macerata, oltre 366 riguardano gli esercizi commerciali e quasi 444 l’online, sempre più frequentato. Naturalmente si vince e – soprattutto – si perde: il saldo nella nostra realtà è negativo per più di 111 milioni. La febbre da gioco interessa tutto il territorio, ma la "distribuzione dell’azzardo" indica situazioni molto diverse, con qualche sorpresa riferita ad alcuni piccoli centri, dove bastano anche pochi soggetti che giocano tanto per far alzare la media pro capite.

Sta di fatto che tra i primi venti comuni delle Marche con i più alti valori di spesa per il gioco, quasi un terzo sono nella nostra provincia. Colmurano, con una media procapite di 8.734 euro, è al secondo posto in regione, dopo Monsano (9.875 euro). Seguono Morrovalle, al quinto posto (6.359 euro), Civitanova all’ottavo (5.667 euro), Sarnano al quattordicesimo (5.056 euro), Fiuminata al diciannovesimo (4.718 euro) e Corridonia al ventesimo (4.666 euro). Macerata si ferma ad un più modesto 1.707 euro pro capite. In valore assoluto Civitanova stacca tutti alla grande: il giocato vale 202 milioni, un quarto del totale della provincia; seguono Macerata con 59 milioni, Corridonia e Tolentino con 57 milioni ciascuna, San Severino con 34 milioni, Potenza Picena con 29 milioni e Montecassiano con 23 milioni, solo per citare gli importi più corposi, naturalmente legati non solo alla demografia (i comuni più popolati), ma anche alla disponibilità di reddito.

Non a caso se andiamo a vedere i comuni dove si gioca meno, molti di questi sono piccoli e situati nell’entroterra. Bolognola è il comune più "virtuoso" delle Marche: l’importo medio pro capite delle giocate è di appena un euro. Seguono Monte Cavallo con 37 euro, Poggio San Vicino con 475 euro, Camporotondo di Fiastrone con 659 euro, Belforte con 775 euro. Negli anni del Covid anche nella nostra provincia il valore delle giocate è diminuito, passando dai 630,4 milioni di euro del 2019, ai 462,6 del 2020. Ma già nel 2021 c’è stata la ripresa, fino a 585,5 milioni e, nel 2022, è stato sorpassato il valore pre pandemia, con 742 milioni, fino ad arrivare agli oltre 810 del 2023.

A sentire gli operatori, ci sono non pochi giocatori occasionali, ma tantissimi sono anche quelli abituali che, ad esempio, spendono 200/300 euro al giorno in Gratta e Vinci. Qualche vincita, che pure c’è, alimenta il gioco, come accade anche con le slot o le puntate on line, che restituiscono premi modesti come "esca". Poi, c’è chi vince anche somme significative: ma sono pochi. Dal mese di aprile, nel capoluogo, entrerà in vigore la nuova ordinanza del sindaco Sandro Parcaroli che – adeguandosi alle disposizioni della nuova legge regionale – riduce da otto a sei ore lo stop giornaliero che dovrà essere osservato nelle sale slot. Nella prima versione dell’ordinanza era stato previsto uno stop di sole quattro ore al giorno: dopo le proteste, si è saliti a sei.