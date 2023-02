Azzerare i canoni, la Società Operaia spera nel Comune

Ci spera ancora il presidente della Società Operaia di Recanati, Piergiorgio Moretti (nella foto), nella possibilità di poter concludere finalmente un accordo con l’amministrazione comunale per azzerare l’importo dei canoni di locazione della sede viste le difficoltà economiche in cui si trova il sodalizio recanatese. La Società si trova attualmente in un ampio locale di proprietà comunale, posto all’interno del complesso di Villa Colloredo Mels accanto al museo. Il direttivo ha costituito al suo interno una delegazione, di cui fanno parte, oltre al presidente, i suoi due vice, ed hanno già chiesto al sindaco un incontro per concordare una soluzione che consenta all’associazione di sopravvivere. Intanto il sodalizio, fondato nel 1864, ha nominato Elio Chiaramoni tesoriere e ha approvato in calendario delle prossime attività. Si parte con il Carnevale (domenica 19 febbraio), poi sabato 4 marzo è previsto un "aperitivo in rosso" in sede con l’intervento della criminologa Margherita Carlini sul tema "La violenza contro le donne". Per l’occasione sarà anche allestita una mostra di pittrici sul tema della donna, così come un banchetto con prodotti artigianali con la raccolta di fondi per le bambine afghane.