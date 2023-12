Babbo Natale in carrozza è arrivato in piazza

Centro sbarrato ieri pomeriggio: l’entrata era solo per i bimbi e i loro genitori perché il Natale è la loro festa. D’altra parte non c’era una via che non fosse teatro di iniziative natalizie, in via Roma un folletto giocava fra palloncini e sorprese. Si replica domenica 17 dicembre con Mimmi e Topolino. Dalle 16 è esplosa la festa a Porta Marina con l’accensione della illuminazione e coreografie lungo via XX Settembre. A seguire la chiusura del Portone e, poco dopo, la riapertura con l’arrivo di Babbo Natale, impersonato da Antonio Raschia, in carrozza condotta dal nocchiere Giovanni Meriggi. Prima che la carrozza raggiungesse piazza Leopardi è stato inaugurato l’allestimento "Canto di Natale" allietato dal "Coro S. Maria in Montemorello" di Recanati e dallo zampognaro Maurizio Bocci.

La festa si è spostata in piazza dove alle 18 c’è stata l’accensione dell’albero di Natale ai cui piedi c’è la rappresentazione della natività, con tanto di sfilata di Babbo Natale e statue figuranti della scuola di danza Ludart. Infine l’apertura di una lotteria alla quale partecipano diversi sponsor che hanno fornito molti premi, la cui estrazione è per domenica 17 dicembre.