Babbo Natale in visita agli anziani della Rsa

Anche i pazienti della RSA di Recanati hanno vissuto l’emozione e la gioia del Natale con la visita di Babbo Natale che ha regalato loro momenti speciali e preziosi di festa. La presenza dell’omone vestito di rosso ha suscitato sorrisi, emozioni e un senso di comunità all’interno della struttura, confermando l’impegno della Cooperativa Assistenza 2000 nel promuovere non solo il benessere fisico, ma anche quello emotivo e psicologico dei pazienti.

Dal 1° agosto la gestione della struttura è stata affidata alla Cooperativa Assistenza 2000 di Ascoli Piceno, vincitrice della gara d’appalto indetta dall’Ast di Macerata con l’offerta di un ribasso del 4%: il costo per i quattro anni di gestione della struttura recanatese è, quindi, quantificato in 10 milioni e 750mila euro, Iva esclusa, e al netto dei costi della sicurezza. Grazie al coordinamento e con la collaborazione del personale sanitario e assistenziale, una delle iniziative più apprezzate dagli ospiti è stata la celebrazione delle festività natalizie: non solo è stata mantenuta l’attenzione agli aspetti sanitari e assistenziali, ma è stata resa tangibile anche la magia del periodo festivo.

Antonio Tubaldi