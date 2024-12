Babbo Natale, letterine e giochi: la magia invade Porta Marina

Il Natale torna a illuminare Porta Marina con la 22ª edizione della Casa di Babbo Natale e Babbo Natale a Porta Marina. Il Comitato per Porta Marina propone tre pomeriggi indimenticabili l’8, il 15 e il 22 dicembre dalle 16. Entrando dal grande portone che aprirà il passaggio a Babbo Natale, i visitatori saranno catapultati in un’atmosfera unica. Via XX Settembre e i vicoli vicini saranno animati da personaggi fiabeschi come il grande elfo, le elfette e Mago Gelo, mentre fiocchi di neve danzanti renderanno l’esperienza ancora più incantata. Il cuore dell’evento sarà la Casa di Babbo Natale, dove l’unico e inimitabile Babbo Natale accoglierà grandi e piccoli tra "dolci e calde coccole". Oltre ai prodotti del territorio e alle creazioni artistiche inclusive, i visitatori potranno acquistare candele biologiche e sostenere iniziative solidali. Per i più piccoli, l’esperienza sarà ancora più speciale: tra laboratori di lettura con autori per l’infanzia e momenti di gioco con gli asinelli, il divertimento è garantito. Non mancheranno occasioni per la creatività, con il concorso Letterine di Babbo Natale e la possibilità di partecipare alla ricca lotteria, la cui estrazione avverrà il 22. Infine una collettiva di ceramica realizzata da artisti recanatesi e una mostra fotografica.