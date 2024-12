Babbo Natale viene dal mare. Il porto affollato di bambini

È arrivato dal mare il Babbo Natale della Croce Verde. Si è rinnovata anche quest’anno una delle più classiche tradizioni festive dell’associazione del soccorso civitanovese. A bordo di una motovedetta che è stata messa a disposizione dalla Guardia costiera di Civitanova, Santa Claus è sbarcato sulla banchina dello scalo cittadino, atteso da tante famiglie e soprattutto dai bambini, numerosi nonostante le rigide temperature. All’approdo, con la colonna sonora di musiche natalizie, lancio di caramelle e poi trasferimento, sulla slitta trainata dagli elfi, in piazza XX Settembre e in corso Umberto I per quello che è un appuntamento che apre il Natale della Croce Verde, dedicato soprattutto ai più piccini. Sono stati loro infatti i protagonisti della giornata, sia in porto che in centro, dove hanno potuto fare foto ricordo accanto a Babbo Natale, che ha poi provveduto alla distribuzione di pacchi regalo e di caramelle. Ad attendere Santa Claus sul molo c’erano anche il presidente della Croce Verde, Cesare Bartolucci, e il comandante della Capitaneria di Porto di Civitanova, Chiara Boncompagni. Insieme hanno organizzato l’iniziativa che rinnova una collaborazione che ogni anno offre questo evento alla città.