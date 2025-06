Baby gang aggredisce i carabinieri con calci e pugni

Porto Recanati (Macerata), 3 giugno 2025 – Un gruppo di ragazzini stava rubando delle biciclette da un garage non distante dall’hotel Mondial di Porto Recanati, finché sono stati fermati da una pattuglia dei carabinieri. I tre hanno però iniziato a insultare e spintonare i militari e pure gli agenti della polizia locale, quest’ultimi arrivati in ausilio. Uno dei giovanissimii ha perso la testa, arrivano ad aggredire con calci e pugni i carabinieri. Per questo è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ma anche per il tentato furto. Non è andata meglio agli altri due minorenni, che sono stati condotti in caserma e denunciati a loro volta per il tentativo di furto.

È questo il caos scoppiato domenica mattina in città e che ha visto coinvolti tre ragazzini tra i 14 e i 15 anni, due di origini straniere e un altro di nazionalità italiana. Tutto è cominciato verso le 11. Alcuni residenti hanno notato che c’erano tre giovanissimi, con un cappuccio in testa, che entravano e uscivano con fare sospetto da un garage di via Alighieri. Sul posto sono intervenuti a stretto giro i carabinieri della stazione di Porto Recanati, che hanno beccato i tre giovani mentre si stavano portando via delle biciclette da quello scantinato, senza ovviamente averne il titolo.

Ma di fronte alla pattuglia i tre minorenni, invece di ammettere i propri sbagli, hanno dato vita a un pessimo show, gridando all’indirizzo dei militari dell’Arma e insultandoli. Non a caso diversi residenti sono stati attirati dalle voci concitate e quindi sono scesi di casa, per capire cosa stesse succedendo. Nel mentre sono giunte anche due pattuglie della polizia locale a supporto, visto che quei ragazzini non si stavano per nulla calmando e anzi spintonavano i militari. La situazione è degenerata quando uno dei tre ha dato in escandescenze e ha rifilato calci e pugni ai carabinieri, che lo hanno dovuto immobilizzare. Il ragazzino è stato portato in caserma insieme con i suoi due amici, per essere identificati visto che i tre non avevano con loro alcun documento di identità. Alla fine, tutti e tre si sono beccati una denuncia alla procura per i minori con l’accusa di tentato furto. Quanto invece al giovanissimo che poco prima aveva alzato le mani contro i militari, si è preso una seconda denuncia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. E tra l’altro, risultava già gravato da precedenti segnalazioni.