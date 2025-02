Baby gang e sicurezza, città divisa: "Nessun allarme. Ma agire in fretta"

L’approccio del prefetto di Macerata ai problema di sicurezza con cui fa i conti Civitanova non ha messo tutti d’accordo. Anzi. La lettura sociale della violenza giovanile, dove è il disagio più che la delinquenza ad innescare risse e pestaggi delle baby gang - termine a Isabella Fusiello non piace - non ha soddisfatto tanti civitanovesi che nella loro città non si sentono più sicuri.

L’amministrazione, che sulla sicurezza ha costruito compagne elettorali, oggi evita di agitare i toni di un tempo, ma Francesco Micucci (Pd) glieli ricorda: "A Civitanova fiumi di droga, ragazzini picchiati da altri ragazzini in pieno giorno, giovani molestatori che entrano nei negozi a rubare, medici e infermieri aggrediti in pronto soccorso, machete che spuntano nelle liti. Sono fatti. Non si deve parlare di baby gang e non vogliamo dire che la città è insicura perché si fa danno al turismo? Non vogliamo dire che è colpa del sindaco che sul tema sicurezza ha fatto e vinto le campagne elettorali? Va bene, ma basta che fate qualcosa".

Il capogruppo dei Dem non fa sconti all’amministrazione "perché l’insicurezza non è solo una percezione, ma lo stato delle cose e la gente è preoccupata di mandare i figli in giro per Civitanova, preoccupata che non ci sia un reale controllo del territorio da parte delle istituzioni. Allora, basta con passerelle e foto, si agisca e in fretta".

Intanto annunciato dal sindaco l’avvio del piano della polizia locale con gli agenti, a piedi e in auto, impegnati in controlli anche all’interno delle attività commerciali del centro e della periferia. A partire dal weekend verranno effettuati servizi in borghese e con veicoli civetta. "Stiamo mettendo in campo tutte le forze per salvaguardare la sicurezza della città" dice Ciarapica e invita a "non fare allarmismo. Gli agenti hanno incontrato commercianti e cittadini, hanno raccolto informazioni in un’ottica di collaborazione, fondamentale per contrastare qualsiasi forma di criminalità".

"La nostra presenza è stata apprezzata dai commercianti - ha riferito il comandante della polizia locale, Cristian Lupidi - e siamo determinati a garantire una città più sicura".

Sul tema interviene anche Roberto Pantella (FdI). "La questione - sottonea - è delicata, va affrontata con serietà. Ai cittadini interessa che episodi di violenza, aggressioni, furti e vandalismo non possono e non devono essere tollerati. Chi delinque e si rende protagonista di atti di violenza o di intimidazione va contrastato con ogni mezzo, senza falso perbenismo e senza il solito garantismo esasperato, che troppe volte ci ha messo in condizioni di non poter dare risposte concrete. L’amministrazione farà la sua parte. A mio parere però, la sicurezza non è solo una questione di forze dell’ordine, ma anche di valori e responsabilità. Oggi si chiede, giustamente, alle istituzioni di intervenire per arginare certi fenomeni di violenza e devianza giovanile, ma spesso si dimentica che la prima istituzione chiamata a educare è la famiglia".