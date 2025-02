"Baby gang, non è solo competenza istituzionale"

"No al pietismo che scusa e non educa. Ma serve lavorare in rete". Anche l’assessore al welfare Barbara Capponi interviene sul tema delle baby gang, di cui tanto si parla dopo i vari episodi di violenza che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Lo fa nel suo ruolo istituzionale, ma anche come psicologa clinica. "Molto si è detto sulle cosiddette baby gang, citando i più svariati fattori come uniche cause responsabili di un fenomeno trasversalmente diffuso – ha detto Capponi –. È importante sottolineare che per i giovani in verità i fattori di protezione alla devianza siano molteplici: la letteratura psicologica e pedagogica sottolinea la preponderanza certamente del legame con la famiglia e di quanto vi si apprenda anche negli stili relazionali, e al contempo riconosce anche l’estremo peso della valorizzazione di ciascuno tramite l’ambito scolastico, lo sport e altre attività extra didattiche. Viene riconosciuta in modo compatto l’importanza di adulti che sappiano relazionarsi con i giovani con uno stile autorevole e allo stesso tempo denso di fiducia e aspettative positive, che forniscano modelli coerenti e concreti dello stile educativo che si intende proporre. No dunque al pietismo che scusa e non educa – ha continuato Capponi –, ma una ferma condanna alla aggressività e comportamenti antisociali, ad ogni livello, richiamando ad una responsabilità personale in linea con l’età e la capacità di comprendere, dando per primi gli esempi di una cultura di rispetto, legalità, messa in discussione e volontà di lavorare in rete. Questi aspetti debbono necessariamente suscitare una riflessione per tutti gli adulti, ciascuno nel proprio ruolo, nella consapevolezza di essere parte integrante con i giovani di un fenomeno complesso in cui si possono concretamente invertire alcune dinamiche di causa ed effetto nell’intero ambiente della comunità".

"Come politiche sociali – ha sottolineato – molti strumenti sono stati messi in campo per sostenere giovani e famiglie: solo per citarne alcuni, penso alle molte attività del nostro centro per la famiglia - che affianca i nuclei fin dalla fase della gravidanza - ma anche lo sportello adolescenza, o attività gratuite pomeridiane come il corso di teatro o il cortometraggio contro il bullismo, lanciato giusto poche settimane fa, e tutti gli incontri dei dialoghie educativi per la cittadinanza. Inoltre, voglio citare la volontà costante di valorizzare in molti eventi, anche tramite l’assessorato ai servizi educativi e formativi, le forze dell’ordine e armate e tutti i volontari delle associazioni d’arma. Un fenomeno complesso che non può essere di esclusiva competenza di un ente istituzionale: l’argomento merita riflessioni approfondite e serie, a cui ciascuno è chiamato".

Chiara Marinelli