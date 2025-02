Baby gang, rafforzati i controlli

Stretta sulle baby gang, dal fine settimana ci sarà un inasprimento dei controlli sul territorio per tentare di arginare il fenomeno che negli ultimi giorni ha generato paura e insicurezza in città per quanto accaduto al Varco sul mare, con aggressioni nei confronti di minorenni e regolamenti di conti tra bande armate di machete. Ieri, dal confronto che si è tenuto tra il prefetto di Macerata e i vertici delle forze dell’ordine e di intesa con il sindaco di Civitanova, è emersa la strategia da seguire.

"Abbiamo predisposto servizi mirati a contrastate gli episodi di violenza giovanile che si sono verificati e che stanno allarmando i cittadini", conferma il prefetto Isabella Fusiello. "Speriamo - continua - che quanto organizzato produca gli effetti che speriamo. Come agiremo? Non è opportuno spiegare come si muoveranno le forze dell’ordine, ma quel che è stato deciso va nella direzione di rispondere alla richiesta di sicurezza dei cittadini". Quanto alle indagini in corso per gli episodi che si sono verificati al Varco sul mare "è stata informata l’autorità giudiziaria - spiega il prefetto - che dovrà valutare i comportamenti dei ragazzi che sono stati identificati".

Gli inquirenti si stanno muovendo per fare luce su due episodi che hanno alzato il livello di allarme sul fenomeno delle baby gang, composte prevalentemente da ragazzini della cosiddetta seconda generazione, ovvero figli di genitori stranieri, che sono nati in Italia o che in Italia sono arrivati in età prescolare. Sarebbero stati i protagonisti dei due episodi avvenuti al Varco sul mare: il primo mercoledì scorso, quanto in tre hanno pestato brutalmente un tredicenne civitanovese, per motivi di bullismo, mentre un quarto filmava l’aggressione poi postata su un social; tre giorni dopo, nel pomeriggio di sabato, sempre nell’area del Varco, una ventina di minorenni divisi in due bande si sono fronteggiati e hanno cominciato a picchiarsi per poi scappare all’arrivo di carabinieri e polizia, avvertiti dai passanti che hanno assistito alla scena. In quella occasione le forze dell’ordine hanno sequestrato un machete abbandonato sull’erba durante la fuga. Infine, ieri, il ritrovamento di altri tre machete, tra le siepi delle aree verdi del quartiere di San Marone. Le armi sono state recuperate dalla polizia su segnalazione di residenti della zona.