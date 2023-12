Baby gang in azione in pieno centro a Macerata: "Mio figlio circondato e rapinato"

Macerata, 30 dicembre 2023 – “Purtroppo anche a Macerata arriva il fenomeno delle baby gang". Così ha scritto ieri un maceratese, per condividere pubblicamente quanto accaduto in pieno centro al figlio 15enne, rapinato da un gruppo di ragazzi che si sono messi in nove contro due. L’episodio è successo giovedì poco dopo le ore 19.

"Mio figlio e un amico, dopo essere stati in corso Garibaldi, stavano risalendo per tornare poi in piazza Mazzini - racconta il padre del ragazzo -. A un certo punto sono stati avvicinati da un gruppetto di nove giovani, che hanno chiesto loro se avessero soldi da cambiare. L’amico di mio figlio ha risposto di non avere nulla, mio figlio ha detto di avere solo venti euro. Quelli gli hanno chiesto di cambiarli e quando lui ha preso il portafogli gli hanno strappato dalle mani i soldi, poi sono scappati via. Mio figlio ha provato a inseguirli, urlando loro che rivoleva i suoi soldi. Ma quelli gli hanno risposto di non insistere, sennò lo avrebbero anche picchiato".

Il 15enne e l’amico sono stati fermati dalla baby gang (foto d’archivio) l’altro ieri mentre, dopo essere stati in corso Garibaldi, stavano risalendo per il centro in direzione di piazza Mazzini

Il ragazzo è tornato a casa scosso e abbattuto. "Per lui è stata una bruttissima esperienza - continua il maceratese - ha iniziato a dire che se non fossero stati solo in due, lui e il suo amico, avrebbero potuto reagire. Ma sarebbe stato ancora peggio e ho cercato di spiegarglielo. La cosa che mi preoccupa di più di episodi del genere è come possa reagire un adolescente, per di più maschio. A quell’età non ci si vuole far vedere più deboli, si prova tanta rabbia. Il fratello maggiore ha iniziato a contattare qualche amico, per vedere se sapessero qualcosa di questo fatto magari dai fratelli minori. Ma io li ho fermati, non è così che si deve reagire".

Ieri pomeriggio padre e figlio sono andati dai carabinieri, a segnalare quanto accaduto. "Lo faccio soprattutto per insegnare a mio figlio come ci si deve comportare in questi casi - evidenza il padre -. Non mi aspetto chissà quale punizione per i componenti di questa baby gang, mi piacerebbe solo che intervenissero i genitori. Sarebbe la cosa migliore per tutti. Crediamo di aver capito chi sia uno dei ragazzi che hanno preso i soldi a mio figlio, ho provato a scrivere un messaggio alla madre, ma non mi ha neanche risposto".

Il post sull’accaduto, pubblicato su Facebook, ha suscitato molti commenti tra gli amici del maceratese, soprattutto di solidarietà verso il ragazzino, vittima della prepotenza di chi ha approfittato della propria superiorità numerica. Qualcuno ha aggiunto di aver visto qualcosa di simile, in quella stessa fascia oraria nella stessa zona, o di aver sentito racconti su altri episodi identici messi in atto da questa banda di giovanissimi.