Baby vandali in azione in piazza dei Mille

Dei baby vandali sono entrati in azione a tarda ora e così si sono divertiti a danneggiare una panchina presente in piazza dei Mille, prima di essere scoperti da alcuni residenti affacciati dalla finestra di casa e darsi precipitosamente alla fuga.

Il loro raid si è consumato giovedì notte, nel centro di Porto Recanati. Intorno alle 22.15 un gruppo di minorenni sui 16 anni, composto da quattro ragazzi e una ragazza in stampelle, hanno cominciato a urlare e fare baccano in piazza dei Mille, senza una ragione. Non contenti, poi, si sono messi a prendere a calci una panchina poca distante e l’hanno in parte rotta.

A quel punto un portorecanatese, dopo aver sentito tutto quel trambusto, si è affacciato dalla finestra di casa e ha iniziato a urlare contro quei giovanissimi, minacciando di chiamare subito i carabinieri. Tant’è che i quattro giovinastri sono corsi via per la paura di essere scoperti, dirigendosi a piedi verso piazza Brancondi. Tuttavia i residenti della zona si dicono arrabbiati per l’episodio avvenuto la scorsa sera e anzi sperano che finiranno al vaglio delle forze dell’ordine le immagini di videosorveglianza pubblica, dato che una telecamera è installata proprio in piazza dei Mille.