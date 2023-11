Baby vandali in azione. Lo sfogo dei residenti:: "Danni per migliaia di euro, ora facciamo le ronde"

"Mi dispiace moltissimo per la situazione del quartiere di piazza Pizzarello, capisco che ci sia malcontento tra i residenti. Ne parleremo con il prefetto. È ovvio che non è possibile svolgere controlli 24 ore su 24, ma la scorsa settimana siamo stati lì con i cani antidroga. Stiamo anche lavorando per illuminare meglio la zona e potenzieremo la videosorveglianza, installando telecamere dentro i vicini giardini Diaz". Sono le parole di Paolo Renna, assessore alla sicurezza e al decoro, dopo l’ennesimo episodio che ha scosso i residenti di piazza Pizzarello: nella notte di Halloween, dei baby vandali (alcuni minorenni altri maggiorenni) hanno preso di mira le auto parcheggiate: uno dei ragazzini è salito sopra i veicoli in sosta, ci è saltato sopra, danneggiandone quattro. Intorno alla mezzanotte e mezzo, i residenti hanno sentito gridare più volte, solo la mattina dopo si sono resi conto dell’accaduto: denunceranno ai carabinieri. Dalle immagini delle telecamere della zona si vede il ragazzino saltare su un’auto, scendere, salire su quella dopo, e così via, mentre i suoi amici intorno ridevano. Il risultato: cofani sfondati, parabrezza danneggiati e una grande esasperazione dei residenti: "La vita qui è diventata insostenibile", lamentano. "Stiamo pensando cosa possiamo fare, forse delle ronde – il commento amaro di Luca Nocioni, uno dei proprietari delle auto rovinate dai vandali –, il carrozziere ha quantificato i danni alla mia macchina, 1.270 euro. Era nuova. Nel video si vedono due ragazzini che barcollano e qui sono state trovate diverse bottiglie di birra, sono spuntate anche scritte nel nostro palazzo. Non c’è più rispetto di nulla, nemmeno dei sacrifici delle persone. Ora basta".

"Pochi giorni fa abbiamo fatto il giro con i cani antidroga nell’ambito di Scuole sicure, per dare un contributo in più – sottolinea l’assessore Renna –. Siamo vicini alla cittadinanza. Le nostre forze dell’ordine sono composte da persone bravissime, ma purtroppo sono in pochi. I controlli vengono effettuati, ma nei limiti delle nostre forze. Sul fronte vandali, l’invito ai residenti è di denunciare e, se hanno idea di chi sono quelle persone, di fornire più indicazioni possibile alle forze dell’ordine. Mi auguro però che poi l’autorità giudiziaria dia un segnale forte, importante, che le pene siano severe. Se passa il messaggio che le giovani generazioni possono fare danni quanto vogliono senza pagarne le conseguenze, abbiamo fallito tutti. Sicuramente ne discuteremo con il prefetto – prosegue Renna –, vediamo quando, ora c’è anche il discorso dell’allerta terrorismo". Sul fronte incompiuta, problema che da anni affligge residenti e commercianti, peraltro oggetto di mozioni in Consiglio e segnalazioni continue da parte dei residenti, Renna spiega che "circa 15 giorni fa abbiamo avuto un incontro col curatore fallimentare, è stata data una ripulita e sono state sistemate le recinzioni, ora non si registrano bivacchi all’interno. Siamo intervenuti allo stesso modo per l’incompiuta di via del Piccinino (traversa di via Ghino Valenti)". Ma "ci vorranno anni per risolvere la situazione legata all’incompiuta di piazza Pizzarello. Noi intanto usiamo gli strumenti di sicurezza urbana disponibili, metteremo un piccolo faro a illuminare verso il monumento degli alpini, quell’area è un po’ buia". Nel frattempo, "abbiamo svolto un sopralluogo ai giardini, al momento ci sono solo due telecamere che riprendono l’esterno, noi andremo a installarle dentro l’anello. Va avanti il piano da 200mila euro per la videosorveglianza, in più sono stati stanziati 70mila euro per l’adeguamento del sistema e nuove telecamere in corso Cairoli, in zona Giuseppine e appunto ai giardini. Speriamo che saranno in funzione già dai primi mesi dell’anno prossimo".