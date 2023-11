Baby vandali in azione: "Salti sulle auto in sosta, gli amici se la ridevano"

Macerata, 2 novembre 2023 – Altro che dolcetto o scherzetto, nella notte di Halloween la zona di piazza Pizzarello è finita nel mirino dei vandali: cofani sfondati, parabrezza danneggiati, urla e risate che hanno tenuto svegli i residenti. Un ragazzino, circondato da suoi coetanei, si è messo a saltare sopra i tetti delle auto, quattro quelle danneggiate: erano parcheggiate tra l’edicola-tabaccheria e la pizzeria.

Elisabetta Martorelli mostra i danni al parabrezza della sua auto dopo l’incursione dei baby vandali

I residenti al mattino, resisi conto di quanto accaduto ai veicoli dove si vedevano ancora bene impresse le impronte delle suole delle scarpe, hanno chiamato i carabinieri. È probabile che si potrà risalire all’identità delle persone coinvolte grazie alle immagini della videosorveglianza della zona. Il gruppetto peraltro, che qualcuno non esita a definire "baby gang", è noto nella zona, dove da qualche tempo starebbe terrorizzando pure gli studenti che frequentano il terminal dei pullman.

"Non auguro a nessuno un risveglio come il nostro – racconta Elisabetta Martorelli (ex pizzeria Stella), residente lì e proprietaria di una della auto rovinate –. Verso mezzanotte e mezzo, ho sentito delle urla, come da esaltati o ubriachi, non si capiva cosa dicevano. Dopo un po’ è sceso il silenzio. La mattina (ieri, ndr) mi sono accorta di com’era ridotta la mia auto, mi sono messa a piangere. Ce n’erano altre danneggiate. Un disastro".

Dalle immagini delle telecamere, si vede che "si avvicina un gruppetto, sono giovani, alcuni minorenni, scherzano tra loro. Uno sale sul tetto di una prima auto – riferiscono i residenti –, poi scende e sale sopra una seconda e si mette a saltare, poi di nuovo giù e così via con una terza, una quarta e una quinta auto, salta su tutte, con gli amici intorno che ridevano e gridavano. Poi se ne vanno in direzione di Fontescodella. Solo il primo veicolo è integro".

"Ciascuno porterà l’auto dal carrozziere per quantificare i danni, poi andremo dai carabinieri per la denuncia, porteremo anche i filmati delle telecamere del nostro condominio", spiega Martorelli. Il gruppetto, composto da giovani sia italiani che di origine straniera, è noto nel quartiere: "Infastidiscono i ragazzini che aspettano al terminal dei bus", dice chi vive lì. Non è tutto. Il 4 ottobre una residente aveva lasciato dei contanti nell’auto, tra i due sedili davanti, con il finestrino socchiuso. "Un ragazzino è passato e ha infilato il braccio dentro prendendosi i 250 euro – raccontano –, è uno di quelli che era presente la notte di Halloween, si vede dalle telecamere". Il furto è stato denunciato alla polizia.

A Maria, altra residente, hanno rovinato la macchina diverse volte: "L’hanno graffiata con le chiavi, un’altra volta sono andati a sbatterci contro e sono andati via". "Va bene divertirsi ma non in questo modo – sottolinea Martorelli –, perché fare cose simili? La vita qui è diventata insostenibile, quando rientro parcheggio il più vicino possibile a casa, quasi sempre infatti c’è qualcuno sulle panchine (dove sorge il monumento al Donatore). Non parliamo poi del palazzone, il nostro flagello: l’incompiuta è ormai rifugio di sbandati e tossici. Io nel quartiere sono nata e cresciuta, ma nel tempo tutto è cambiato. È diventata una zona trascurata, dove gira droga. Non ci si sente più al sicuro. Una volta dei ragazzi si sono introdotti nelle nostre cantine, è allora che abbiamo installato le telecamere".