Baby vandali scatenati nei weekend: "Basta, non ne possiamo più"

di Giorgio Giannaccini

Si dicono ormai esasperati i residenti tra via Don Pietro Pantana, via Adriatico e via Giusti, tutti vicoli nel centro di Porto Recanati, dietro a corso Matteotti, per via di alcuni baby vandali – per di più minorenni - che nel weekend si divertono fare baccano a tarda ora e a danneggiare le auto parcheggiate per strada. Tant’è che parte di questi episodi sono stati segnalati e denunciati ai carabinieri della locale caserma. Gli ultimi problemi risalgono alla notte di Halloween. A testimoniarlo è una portorecanatese sui 60 anni, che abita in quella zona del paese. "Martedì, verso mezzanotte, la solita banda di ragazzini adolescenti ha preso dei vasi per strada, che poi sono stati spaccati a terra – spiega la donna -. Non solo, qualcuno di loro con un estintore in mano si è divertito a spruzzare la schiuma a destra e manca, oltreché a far rumore sbattendo un passeggino sulle mura esterne delle abitazioni. Come loro solito, non hanno mancare in tutto ciò schiamazzi e urla moleste". E c’è dell’altro: quella sera un chiosco è stato preso di mira da alcuni ladruncoli, che hanno rubato snack vari per un valore di circa cinquanta euro. Ma il furto non è stato denunciato alle forze dell’ordine. Inoltre, sempre la residente, sottolinea che la banda di giovinastri entra in azione ogni sabato sera. "Due settimane fa – riprende la 60enne –, quei ragazzini si accaniti in piena notte contro la mia auto lasciata in sosta per strada. In breve, hanno rotto uno specchietto retrovisore e lasciato grosse bozze su uno sportello della macchina. Il giorno dopo mi sono accorta e ho deciso di denunciare il fatto, recandomi nella caserma dei carabinieri di Porto Recanati". Però, quasi lo stesso copione si è ripetuto la settimana scorsa. "Sempre di sabato – aggiunge la donna -, quel gruppetto ha iniziato a citofonarmi intorno all’una, svegliandomi nel cuore della notte. E ancora, mi hanno anche insultata pesantemente. Alla fine ho chiamato i carabinieri, giunti sul posto con una pattuglia. Insomma non se ne può più, è sempre così nel fine settimana". Per tale motivo, conclude la residente, "chiediamo aiuto alla forze dell’ordine, per far sì che si facciano più controlli in zona. Oltre ai danneggiamenti, ci sono giri di spaccio e qualcuno orina persino lungo le vie".