"Bacheca negata dall’Ast: vogliono lasciarci in silenzio"

"Non si può imbavagliare una voce libera". Con queste parole Benito Rossi e Fabio Angeloro, segretari Ugl salute Marche e Macerata, spiegano che "l’Ast di Macerata vorrebbe negarci una bacheca sindacale, lo spazio per dare visibilità alle nostre battaglie". Angeloro (foto) e Rossi ricordano che "abbiamo ottenuto il risultato di vedere eletto un nostro rappresentante nelle rinnovate Rsu. L’ostracismo si trasforma in arma per cercare di silenziare chi della giustizia sociale ha fatto il proprio percorso sindacale. Hanno provato ad ostacolarci ma non ci hanno fermati, non lo farà certamente l’Ast. Il nostro ufficio legale è già al lavoro per far riconoscerci questo diritto. Se le nostre idee incutono timore significa che siamo nel giusto".