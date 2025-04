Bacheca "sfrattata", solidarietà a Rifondazione

Dopo aver appreso la notizia dello "sfratto" della bacheca di Rifondazione comunista a Porto Recanati, una delegazione maceratese del partito si è recata a portare la propria solidarietà all’80enne Lorenzo Gaetini, storico militante che negli anni si è sempre preso cura di quel piccolo spazio situato sui muri dell’ex scuola Diaz. In realtà, la consigliera comunale di maggioranza Maria Teresa Zaccari aveva in seguito risposto che quella bacheca era stata riparata in quanto ignoti l’avevano divelta, perciò era stata cambiata la serratura. Ma poi, per sua dimenticanza, lei non aveva consegnato le nuove chiavi a Gaetini. Intanto ieri, per ringraziarlo del suo impegno, i Giovani Comunisti hanno consegnato al pensionato portorecanatese la tessera onoraria del 2025 e un piccolo attestato in ricordo di questa giornata. Inoltre hanno occupato simbolicamente la bacheca per un giorno, "in attesa che vengano finalmente riconsegnate le chiavi a Lorenzo, così come anticipato dalla consigliera Zaccari". Anche Alessandro Campetella (segretario di federazione) e Riccardo Ballatori (coordinatore dei Giovani Comunisti Marche) hanno promesso a Gaetini maggior supporto nell’aiutarlo a proseguire e far crescere l’attività del partito in città.