"Baci a Macerata", arriva la premiazione

Arrivano i premi per i maceratesi più romantici. Martedì alle 13 l’Associazione commercianti Macerata terrà una diretta Instagram dalla pagina dell’associazione, collegandosi dalla biblioteca Mozzi Borgetti, per l’estrazione degli omaggi messi a disposizione dai commercianti per "Baci a Macerata", il concorso organizzato dall’associazione stessa per San Valentino. "Molti clienti – spiega il presidente di Acm Paolo Perini – hanno partecipato, scrivendo frasi d’amore e inserendole nelle cassette che ogni attività commerciale aveva messo a disposizione. A ogni frase sarà assegnato un omaggio". Sarà inoltre premiata la foto con più like scattata negli "smack point" allestiti nei vari negozi.