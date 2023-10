"Baci e palpeggiamenti con una bimba": a processo

Baci e palpeggiamenti intimi con una bambina di appena 9 anni. Per questo è sotto processo un commerciante 47enne di origini campane. Lui però nega tutto e assicura di non aver mai sfiorato la bambina. I fatti da chiarire sarebbero avvenuti a Porto Recanati nell’agosto del 2020. La piccola, venuta in vacanza con la sua famiglia, aveva fatto amicizia con una bimba vicina di ombrellone, figlia del commerciante. Per effetto di questa amicizia, l’uomo avrebbe avuto diverse occasioni di passare del tempo con la piccola turista, con la scusa di farla stare con sua figlia. Ma ne avrebbe approfittato per darle baci sulla bocca, per accarezzarla le parti intime e farle altre richieste del genere. La bimba però a un certo punto avrebbe raccontato tutto ai genitori, così era partita la denuncia per violenza sessuale aggravate a carico del commerciante. Ieri mattina per lui si è aperto il processo, in tribunale a Macerata.

L’udienza è stata subito rinviata a marzo, per sentire i primi testimoni dell’accusa, che saranno citati dal pubblico ministero Claudio Rastrelli. La famiglia della bimba si è costituita parte civile con l’avvocato Anna Di Loreto. Anche l’imputato, difeso dall’avvocato Marco Poloni, potrà dare la sua versione dei fatti.

L’uomo respinge nel modo più assoluto le accuse, assicurando di non aver mai fatto nulla di male alla piccola. In aula anche lui potrà raccontare come siano andate le cose dal suo punto di vista, e portare testimoni che possano aiutarlo a dimostrare la sua innocenza.

p. p.