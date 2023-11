Badante 58enne ubriaco in casa portato in carcere per rapina

Condannato per una rapina, è stato rintracciato a Cingoli e portato in carcere, dove potrà scontare la pena prevista per quell’episodio. Si tratta di un polacco 58enne, che da qualche tempo si era trasferito nel Comune del Maceratese. A metterlo nei guai, il fatto di essersi presentato ubriaco nella casa dove era stato assunto come badante. Da qualche tempo infatti, tramite una cooperativa, il polacco era stato chiamato a prendersi cura di una anziana. Ma quando la figlia era tornata a casa, nel pomeriggio del primo novembre, lo aveva sorpreso ubriaco nell’appartamento sebbene fosse in orario di lavoro. Tra i due era nata una discussione, e alla fine la cingolana aveva deciso di non affidare più la madre al 58enne, a cui dunque aveva chiesto di andarsene. Lui però non voleva saperne di lasciare la casa, e così la donna ha dovuto chiamare i carabinieri. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, per prima cosa ha identificato il soggetto, e così dal controllo della banca dati è venuto fuori che su di lui pendeva un ordine di carcerazione, arrivato da Lecce. Nel 2014 infatti il polacco aveva commesso una rapina impropria ai danni di un negozio. Per quel fatto era stato condannato e la sentenza è divenuta definitiva nel 2018. Dato che deve ancora scontare dieci mesi di reclusione e la multa di 500 euro, per lui è partito dall’ufficio esecuzioni penali della procura leccese l’ordine di carcerazione. Una volta scoperto questo, i carabinieri di Cingoli lo hanno accompagnato prima in caserma, per le formalità di rito, e poi al carcere di Fermo, dove potrà scontare la condanna.