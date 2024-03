Badante, aiuto cuoco, autista di mezzi pesanti

Si cerca una badante con esperienza. Contratto a tempo determinato, orario part-time. Sede di lavoro Civitanova (codice offerta 531033). Si cerca colf con esperienza; conoscenza lingua francese. Sede di lavoro Porto Recanati (codice offerta 529601). Si cerca colf con esperienza. Conoscenza lingua araba. Sede di lavoro Porto Recanati (codice offerta 531027). Si cerca aiuto cuoco (utilizzo macchinari per preparazione ingredienti, utilizzo affettatrice). Conoscenza lingua inglese. Sede di lavoro Civitanova (codice offerta 386208). Si cerca un autista mezzi pesanti in possesso della patente E e CQC con esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo. Sede di lavoro Montecosaro (codice offerta 12184). Per tutte queste offerte inviare il curriculum a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.