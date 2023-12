Badante, autista, barista e impiegato amministrativo

Centro per l’impiego di Macerata. Signora di Appignano non autosufficiente cerca badante donna con esperienza per aiuto negli spostamenti, cura dell’igiene personale, preparazione pasti. Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11 e dalle 14 alle 16 (codice offerta 4498941, scadenza 15 dicembre). Si cerca un barista con esperienza. Addettoa alle colazioni, aperitivi e preparazione cocktail. Assunzione immediata, tempo determinato 3 mesi. Sede di lavoro Macerata (codice offerta 3983032, scadenza 15 dicembre). Si cerca un impiegato amministrativo per organizzazione flussi di lavoro, gestione contratti, privacy e MePa, con esperienza e buona conoscenza della lingua inglese (codice offerta 4513351, scadenza 15 dicembre. Azienda di trasporti di Colmurano cerca autista con esperienza e competenza nel carico e scarico con transpallet. Assunzione immediata a tempo determinato trasformabile (codice offerta 3596473, scadenza 16 dicembre). Cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.