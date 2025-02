Badante finisce sotto accusa: "Si è presa l’appartamento dopo la morte dell’anziano"

Dopo essere stata la badante di un anziano, alla morte dell’uomo avrebbe cambiato la serratura dell’appartamento, appropriandosi di tutto quello che si trovava all’interno. È finita sotto accusa per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e per furto una donna di 53 anni, Moira Messi. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta la prima udienza del processo, davanti al giudice Francesca Preziosi. I fatti che vengono contestati all’imputata risalgono al 24 febbraio 2021. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Stefano Lanari, la donna, che aveva lavorato per un periodo di tempo come badante e collaboratrice a casa di un anziano, venuto poi a mancare nel dicembre 2020, per esercitare il preteso diritto di utilizzare in maniera esclusiva l’appartamento che si trova in via Padre Matteo Ricci, assegnato dall’Erap all’anziano, pur potendo rivolgersi al giudice, avrebbe cambiato la serratura del portone di ingresso impedendo alla figlia dell’anziano di riprendere i beni mobili e gli effetti personali dell’anziano padre scomparso. La donna si sarebbe recata un giorno nell’abitazione e con sorpresa si sarebbe resa conto che la serratura era stata cambiata. La signora, a quel punto, aveva chiamato un familiare e sul posto erano anche intervenuti gli agenti di polizia. Ancora secondo l’accusa, la 53enne si sarebbe appropriata di quello che si trovava all’interno dell’appartamento, rifiutandosi di restituire i vari beni ai parenti del defunto: tra questi anche dei mobili. La figlia dell’anziano, che si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Paolo Cecchetti, è stata sentita ieri in aula. L’udienza è stata rinviata al 21 novembre, quando verrà sentita un testimone. Difesa dall’avvocato Narciso Ricotta, la donna ha negato le accuse, dicendo che non si sarebbe rifiutata di far entrare la figlia dell’anziano scomparso nell’appartamento, assegnato dall’Erap, dove c’erano in realtà anche i suoi effetti personali. Nel corso del processo l’imputata potrà dare la sua versione dei fatti.