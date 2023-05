Badanti e apprendisti, ecco le offerte in provincia

Famiglia di Macerata cerca assistente badante convivente per signora allettata non autosufficiente. Mansioni di pulizia della casa, preparazione pasti, igiene della persona. Richiesta esperienza nel ruolo, capacità di utilizzo del sollevatore, predisposizione alla gestione umana di situazioni complesse. Si offre contratto di categoria, compenso di 1.250 euro netti mensili, con un giorno e mezzo a settimana libero (codice offerta 4764121, scadenza 3 giugno). Azienda artigiana metalmeccanica di Recanati cerca apprendista per riparazione attrezzature per bar, pasticcerie, gelaterie, max 29 anni, minima esperienza e conoscenze in ambito idraulicoelettricoelettronico, preferibile diploma Itis e patentino muletto (codice offerta 3776584 scadenza 3 giugno). Curriculum a [email protected] specificando il codice offerta.