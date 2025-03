Badge di cantiere, l’impegno dell’Ance per tutelare i lavoratori

"Apprezziamo l’iniziativa del commissario Guido Castelli, che introduce il badge digitale nei cantieri della ricostruzione post-sisma, a cui abbiamo collaborato con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei lavoratori". Il coordinatore dell’Associazione nazionale costruttori edili per l’area sisma centro Italia, Carlo Resparambia (nella foto), commenta la novità presentata venerdì da Castelli insieme con il ministro Marina Calderone e le parti sociali dell’edilizia. "Stiamo portando avanti un percorso virtuoso che ci vede impegnati in sinergia, imprese e sindacati, grazie al nostro sistema bilaterale – ha aggiunto Resparambia – che nelle regioni colpite dal sisma sta garantendo un’intensa attività formativa, di aggiornamento e controllo in materia di sicurezza". Nel 2023 nelle Marche sono stati effettuati 818 corsi formativi, per 1.579 ore formative medie e 8.261 allievi formati. "L’esperienza nelle aree del cratere rappresenta un prezioso laboratorio di buone pratiche, che offre strumenti importanti non solo per affrontare le emergenze" ha concluso.