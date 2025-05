Bagalier Feba Civitanova avanza nei play out di Serie A2, sfida decisiva contro Torino

Academy Benevento

45

Bagalier Feba

56

ACADEMY : Landi 3, Chiapperino 9, Chiovato 14, Castagna 3, Gkompetzisvili 8, Franceschini, Toffolo 8. Ne Feoli Lafranceschina, Rubortone. All. Musco.

BAGALIER FEBA CIVITANOVA: Severini, Perini 4, Mini 17, Bocola 11, Jaworska 14, Panufnik 4, Pepe, Ortolani, Pelliccetti 6. Ne. Streni, Sciarretta, Binci. All. Padovano.

Arbitri: Ricci, Schena.

Parziali: 11-16 10-13 16-14 8-13.

Grazie a una bella prestazione la Bagalier Feba Civitanova torna da Benevento con il pass per la seconda fase dei play out della serie A2 di basket femminile dove affronterà Torino per conquistare la salvezza. La squadra di coach Padovano tiene sempre in mano le redini del gioco e la formazione civitanovese è sempre avanti, a parte il terzo parziale, dando sempre la sensazione di poter bissare il successo dell’andata. Significativi gli apporti a canestro di Mini (17 punti), Jaworska (14) e la caparbietà di Bocola (foto), ma ancor più in generale è stato decisivo l’apporto della squadra e della panchina che ha garantito 10 punti. E adesso Civitanova deve concentrarsi per l’appuntamento decisivo contro Torino, che mette in palio la permanenza nel campionato di A2 di basket femminile. La stagione non è ancora finita, perché la Bagalier Feba è ora attesa dall’ultima fase, quella decisiva. A Torino si giocherà il 21 maggio, gara2 il 25, l’eventuale gara3 il 29 maggio.