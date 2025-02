Bagarre in consiglio, maggioranza spaccata

Sono volati gli stracci anche nella maggioranza, al consiglio comunale di giovedì a Tolentino. Una seduta fiume, durata otto ore dalle 17 all’una. Con l’abbandono dell’aula a mezzanotte e mezza da parte degli assessori Elena Lucaroni e Flavia Giombetti e del consigliere Federico Pieroni, della lista Tolentino Civica e Solidale, dopo l’intervento del presidente del consiglio Alessandro Massi. Sono venuti a galla i malumori rimasti finora sottesi.

Mentre si stava discutendo la mozione sulla casa di riposo, la consigliera di minoranza Silvia Luconi ha lanciato una provocazione dicendo che Tolentino Civica e Solidale "non si era accorta del progetto della struttura perché troppo impegnata a pensare come cacciare l’assessore Gobbi", facendo il nome di Lucaroni, Giombetti e Pieroni. Questi hanno chiesto la parola per fatto personale, affermando di aver appreso solo in quel momento dell’atto del primo cittadino in cui venivano revocate le deleghe a Gobbi. "Non discuto la decisione del sindaco – ha dichiarato Lucaroni in assise –. Ma nel decreto viene nominata la lista Tolentino Civica e Solidale di cui faccio parte, e io non sono mai entrata nel merito della vicenda. Per cui mi dissocio da questa decisione. Eravamo solo a conoscenza di motivazioni interne alla lista dell’assessore Gobbi, Tolentino Popolare". Si sono dissociati anche Giombetti e Pieroni. Ma all’ultimo punto all’ordine del giorno, la mozione urgente sul sostegno ai commercianti, la situazione è degenerata. "La politica è una cosa seria, lo dico a tutti – è sbottato Massi –. Non pensate che io stia qui a fare il pungiball. Se Massi è il problema, e lo dico anche a una parte della maggioranza, Massi lascia. Se state architettando alle spalle… Mai visto una scena vergognosa come quella di prima, dove avete preso la parola criticando un atto del sindaco. Mi dispiace che, come sempre, si perda il filo conduttore e non si possa parlare delle cose importanti per la città". E i tre hanno abbandonato l’assise. Giombetti gridava: "Massi, assumiti le tue responsabilità".

"Come ci si sente a passare da vittima a carnefice?" ha incalzato la consigliera di minoranza Silvia Tatò, in riferimento a quando Massi, con Alessia Pupo, fu cacciato dall’ex sindaco Giuseppe Pezzanesi. "Un coup de théâtre di Massi – ha aggiunto Monia Prioretti –, spero che sia l’ultima volta per Tolentino assistere a una scena del genere". "Un fatto politico grave" ha sottolineato Luconi. "Non mi sento un carnefice; quando è successo a me, c’era stato uno scontro personale fortissimo, mentre io continuo ad avere affetto, stima e amicizia per Gobbi" ha replicato ieri Massi, dopo il consiglio.

L’ormai ex assessore Gobbi non è ancora intervenuto, ma annuncia che lo farà a breve. "Esprimo la mia solidarietà umana e politica all’amico Fabiano. Mi riservo di rilasciare dichiarazioni ufficiali come partito" ha commentato il delegato provinciale Forza Italia Roberto Scorcella.

Lucia Gentili