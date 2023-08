Macerata, bagnanti dimezzati durante la settimana

Macerata, 1 agosto 2023 – Dopo Porto Recanati, anche a Porto Potenza si registra un tangibile calo di presenze turistiche, che gli operatori balneari stimano attorno al 30 per cento. Tra chi lo afferma Matteo Saccani Vezzani, uno dei tre soci dello chalet Solero sul lungomare Marinai d’Italia.

"I bagnanti sono diminuiti soprattutto in mezzo alla settimana: in quei giorni si lavora poco o niente con i giornalieri – dice lui –. Per intenderci, da lunedì a venerdì, su 240 ombrelloni della nostra concessioni demaniale ne sono occupati solo un quarto. Discorso diverso, invece, per il weekend: sabato e domenica la spiaggia è piena e non ci si può lamentare. Ma il calo si attesta tra il 30 e il 40 per cento, rispetto all’anno scorso. Probabilmente incide l’aumento del costo della vita, perché vediamo che i turisti tendono a cercare il risparmio. Comunque – conclude –, come clientela abbiamo una metà di pensionati e l’altra di giovani del posto".

Non diversa l’opinione di Lorenzo Spinaci, gestore dello stabilimento balneare L’Approdo nel litorale sud. "Confermo che il calo c’è, almeno del 30 per cento – osserva Spinaci –. Si lavora con i pendolari di sabato e domenica, mentre gli altri giorni la situazione è moscia. Inoltre i bagnanti spendono di meno sia per le attrezzature in spiaggia che per la ristorazione: rispetto all’estate passata, chi si ferma a mangiare prende un menù più scarno con pochi piatti. Insomma, sono segnali che viviamo una situazione precaria e forse ciò è dovuto al caro vita. In spiaggia non si vedono facce nuove: il 90% sono clienti affezionati, tutta gente dell’entroterra locale, oppure romani o milanesi che hanno qui una seconda casa".

A dirsi preoccupato pure Giuseppe Carbone, storico presidente dell’Associazione Balneari: "Da quanto mi riferiscono i colleghi, in spiaggia si lavora solo il fine settimana. In molti crediamo che questo sia dovuto al difficile momento economico, infatti il costo degli ombrelloni è aumentato in modo irrisorio, di appena uno o due euro. Insomma, i turisti non spendono più ed è un dato di fatto che c’è un calo, soprattutto in confronto con le altre stagioni estive post Covid".