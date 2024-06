Bagni, divieto revocato. Caccia ai responsabili

È stato revocato il divieto di balneazione sul lungomare nord dopo lo sversamento abusivo di liquami avvenuto giovedì mattina all’altezza del fosso Maranello e di cui è stato individuato il responsabile ed è una ditta che si occupa dello svuotamento delle fosse settiche. Dopo quarantotto ore si chiudono le indagini e arriva anche il via libera dell’Arpam al sindaco per riaprire la spiaggia ai tuffi perché le contro analisi eseguite in laboratorio dei prelievi effettuati in mare hanno stabilito il rientro dei valori nei parametri normali. "Voglio tranquillizzare residenti, turisti e stabilimenti balneari - commenta il sindaco Fabrizio Ciarapica - che tutto è rientrato nella normalità e che sin da ora si può tornare a fare il bagno. Ringrazio l’Arpam, ma soprattutto la celerità con cui gli uffici comunali e l’Atac hanno circoscritto e bloccato lo sversamento, oltre che aver ripulito completamente il fosso evitando ulteriori danni". "Quanto accaduto - prosegue - è molto grave, da veri irresponsabili. Mi auguro, che gli artefici di simili scempi ambientali vengano presto individuati e puniti. La città di Civitanova, 21 volte bandiera blu, non può tollerare queste forme di illegalità". Le indagini, condotte dalla Capitaneria di Porto, in questi due giorni sono state serrate e hanno individuato il responsabile dello sversamento, una ditta del comprensorio che si occupa dello spurgo delle fosse settiche. Giovedì mattina dopo aver effettuato operazioni di svuotamento in centro, nella zona di via Regina Elena, invece di dirigersi verso la discarica per smaltire il tutto ha svuotato la cisterna dentro un tombino della fognatura comunale, procedura già vietata e figuriamoci se poi quella grande massa di liquami finisce nella rete di raccolta delle acque bianche, quelle piovane. La capitaneria di porto ha già inoltrato in Procura il fascicolo di indagine dopo aver convocato e ascoltato presso l’ufficio circondariale il responsabile dello sversamento, che dovrà rispondere dei reati penali previsti dal Codice ogni volta in cui vengono abusivamente abbandonati nell’ambiente materiali inquinanti e anche pericolosi per la salute umana. Con la revoca dell’ordinanza tornano fruibili 680 metri del litorale nord, dalla concessione numero 22 alla numero 32.

Lorena Cellini