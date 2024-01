Bagni pubblici del Polisportivo, il Comune stanzia 108mila euro

Rifacimento dei bagni pubblici del Polisportivo, il progetto è stato approvata in una delle ultime sedute di giunta prima delle feste di Natale. Alla documentazione l’Ufficio tecnico comunale ha allegato anche un dossier fotografico che denuncia la situazione, da terzo mondo, dei servizi igienici della struttura. Si tratta dei locali che si trovano sotto la gradinata dello stadio, utilizzati dai tifosi. Dal Comune è stata affidata al geometra Devid Scalese di Civitanova (per un importo di 13.174 euro), la progettazione per la manutenzione straordinaria finalizzato alla realizzazione di nuovi bagni, compresi gli impianti idrici ed elettrici. Le risorse finanziarie a disposizione di Palazzo Sforza sono però soltanto 108.000 euro, non sufficienti per l’esecuzione di tutte le opere necessarie – ci vorrebbero almeno 220.000 euro – previste nel progetto esecutivo. Quindi l’amministrazione procederà con un primo stralcio, realizzando interventi con la somma in cassa. Una volta affidato l’appalto i giorni di cantiere previsti per l’ultimazione dell’intervento sono sessanta. Con questo progetto l’amministrazione dà una prima risposta, non ancora sufficiente però, alla sistemazione del Polisportivo che necessita di una profonda opera di maquillage, come denunciato dalla consigliera comunale Lavinia Bianchi (Siamo Civitanova), che ha portato il problema dello stadio in consiglio comunale.

l. c.