Bagni pubblici in centro storico

Iniziati i lavori per i nuovi bagni pubblici, che serviranno il centro storico e le aree vicine. L’ammodernamento dei servizi, inserito lo scorso anno nel piano delle opere pubbliche, rappresenta un intervento da tempo atteso e strategico per Recanati: una volta terminato, le toilette saranno disponibili alla cittadinanza e ai tanti turisti.

Saranno realizzati grazie a un contributo regionale per il miglioramento dell’accoglienza turistica, per un totale di 500mila euro ripartiti in due annualità. Per il 2025 è prevista la costruzione e la riqualificazione di tre servizi igienici pubblici: nuove strutture saranno approntate all’interno del loggiato del palazzo comunale, con accesso da piazza Leopardi, e al parco dei Torrioni, all’interno dell’ex piccolo chiosco in disuso. Questa toilette, in particolare, servirà anche il Rione Mercato, confluendo nel piano di riqualificazione e valorizzazione delle mura sforzesche. Infine, torneranno a nuova vita anche i bagni già esistenti ai piedi della scalinata Broglio d’Ajano, affacciati su via Battisti. Tutti i servizi saranno pronti entro la fine dell’anno. È partita la progettazione della seconda annualità di interventi, previsti per il 2026, che riguarderà i nuovi bagni vicino ai luoghi leopardiani e Villa Colloredo.