Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni pro PalestinaAllerta temporaliCrisi OikosMigliori barSondaggio fakeElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaBagni pubblici in centro storico
27 set 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Bagni pubblici in centro storico

Bagni pubblici in centro storico

Iniziati i lavori per i nuovi bagni pubblici, che serviranno il centro storico e le aree vicine. L’ammodernamento dei...

Muratori al lavoro

Muratori al lavoro

Per approfondire:

Iniziati i lavori per i nuovi bagni pubblici, che serviranno il centro storico e le aree vicine. L’ammodernamento dei servizi, inserito lo scorso anno nel piano delle opere pubbliche, rappresenta un intervento da tempo atteso e strategico per Recanati: una volta terminato, le toilette saranno disponibili alla cittadinanza e ai tanti turisti.

Saranno realizzati grazie a un contributo regionale per il miglioramento dell’accoglienza turistica, per un totale di 500mila euro ripartiti in due annualità. Per il 2025 è prevista la costruzione e la riqualificazione di tre servizi igienici pubblici: nuove strutture saranno approntate all’interno del loggiato del palazzo comunale, con accesso da piazza Leopardi, e al parco dei Torrioni, all’interno dell’ex piccolo chiosco in disuso. Questa toilette, in particolare, servirà anche il Rione Mercato, confluendo nel piano di riqualificazione e valorizzazione delle mura sforzesche. Infine, torneranno a nuova vita anche i bagni già esistenti ai piedi della scalinata Broglio d’Ajano, affacciati su via Battisti. Tutti i servizi saranno pronti entro la fine dell’anno. È partita la progettazione della seconda annualità di interventi, previsti per il 2026, che riguarderà i nuovi bagni vicino ai luoghi leopardiani e Villa Colloredo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata