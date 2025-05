Bagnini a scuola, ombrelloni chiusi

La maggior parte degli operatori balneari di Porto Potenza è orientata ad aprire la stagione verso la fine di maggio, dato che prima di quella data non si trovano bagnini disponibili e anche perché le persone in spiaggia sono al momento ben poche. Il primo a dirlo è Francesco Vavallo dello chalet Nettuno. "Faremo l’apertura il 29 maggio e chiuderemo il 20 settembre – spiega –. È una scelta dettata dal fatto che storicamente, in questo mese, la gente non va al mare. Però l’estate si preannuncia migliore di quella passata e anzi speriamo che il tempo ci assista. Sono già pieno di prenotazioni per i 160 ombrelloni della nostra concessione. Idem per la ristorazione: nelle prossime settimane ho tanti pranzi tra cresime, comunioni e cerimonie, così come sono stati prenotati 12 matrimoni in spiaggia tra giugno e luglio. Da quanto ci raccontano le agenzie di viaggi, Porto Potenza è in crescita a livello turistico". Sulla stessa linea Matteo Saccani Vezzani, uno dei soci dello stabilimento Solero. "Vogliamo cominciare il 29 maggio, visto che prima non c’è mai afflusso di bagnanti sulla spiaggia – afferma –. In passato avevamo provato ad aprire a inizio di questo mese, ma è stata solo una rimessa economica. Mentre la chiusura la anticiperemo di 10 giorni rispetto agli anni passati, quindi attorno al 21 settembre. Pure in questo caso, il motivo è che a fine stagione poca gente va al mare. Tuttavia la nostra estate è arricchita da tanti concerti e iniziative che facciamo di sera. Comunque quasi tutti gli ombrelloni stagionali sono stati riconfermati dai nostri clienti storici per agosto e luglio. Non a caso, abbiamo chiuso le prenotazioni da un mese e siamo verso il full".

Diversa invece l’opinione di Loris Nataloni, titolare dello chalet Blu di Lollo. "A 67 anni mi dovrò rimettere in gioco: a fine mese aprirò gli ombrelloni in spiaggia e sarò io a fare da bagnino di salvataggio, avendo il brevetto e non essendoci ragazzi disponibili perché sono ancora tra i banchi di scuola – dice –. Poi a giugno, e cioè quando troveremo un assistente bagnante, mi sposterò a lavorare nel ristorante. Poi la mia intenzione è di chiudere a ottobre, per questo tornerò a fare il bagnino di salvataggio a settembre. Non c’è stata finora una grande richiesta di ombrelloni: su 90 ne sono stati prenotati una ventina".

Giorgio Giannaccini