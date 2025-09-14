Bagnini, commercianti e artigiani. Dialogo con i candidati alla Regione

Confronto con fair play sul ring dello stabilimento balneare Arturo Mare, tra cinque candidati civitanovesi al consiglio regionale: Francesco Caldaroni (Civici Marche), Maika Gabellieri (Noi Moderati), Piero Gismondi (Avanti con Ricci), Alessandra Giuggioloni (Movimento 5 Stelle), Silvia Squadroni (I Marchigiani per Acquaroli). Organizzato da Omar Midoun di Civitalk, è stato un’occasione di dialogo con il tessuto socio-economico.

Giacomo Mantovani, rappresentante dei balneari di Civitanova (associazione Abc) ha fatto emergere timori e incertezze della categoria legati all’impatto della direttiva Bolkestein. Per i commercianti Manola Gironacci, presidentessa di ViviAmo Civitanova, ha sottolineato i problemi legati alla situazione parcheggi in città. Il presidente Cna zonale di Civitanova, Carlo D’Angelo, ha invece spostato l’attenzione sull’annoso tema della complessità della burocrazia, in particolare per l’accesso ai bandi regionali.

Infine, il presidente Unicoop Francesco D’Ulizia, impossibilitato a partecipare, ha tuttavia stimolato con una nota candidati, ponendo l’accento sui temi dell’inclusione e dell’abitare. Domande sulla sanità sono state sollevate da Omar Midoun, con riferimento al futuro dell’ospedale di Civitanova. "Era per me importante – dice – nel tracciare il bilancio dell’iniziativa, creare le condizioni perché ci fosse un dialogo aperto e franco tra i candidati civitanovesi al consiglio regionale e le categorie, che sicuramente bene rappresentano i reali bisogni e interessi del tessuto socio-economico".