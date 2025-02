Bagnini, soddisfazione di Confartigianato

Anche Confartigianato imprese balneari delle

Marche esprime soddisfazione per l’approvazione di alcuni emendamenti al decreto Milleproroghe che intervengono sulla riforma del servizio di salvamento, risolvendo temporaneamente alcune criticità per la prossima stagione estiva. Tra le principali novità, la sospensione del requisito della maggiore età per i bagnini di salvataggio e la proroga della validità dei brevetti scaduti nel 2024 fino a settembre 2025. Il presidente di Confartigianato imprese demaniali delle

Marche, Mauro Mandolini, sottolinea che la riforma introdotta dal decreto 85/2024 ha creato difficoltà nel reperire personale per gli stabilimenti balneari, a causa del monopolio riconosciuto alla Federazione italiana nuoto per il rinnovo dei brevetti.