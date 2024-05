Bagnino di terra per gestire la spiaggia

Stiratrice con esperienza in lavanderie o industrie tessili. Orario dal lunedì al sabato, part time (4 ore al giorno) fino a giugno, nel periodo estivo orario più vicino al tempo pieno (codice offerta 444606). Operaio generico per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno che svolga anche attività di magazziniere. Contratto a tempo determinato, orario tempo pieno. Sede Recanati (codice offerta 2204). Un autista con patente c / E. guida autotreni bilici, autocarri e scavatori, età 30-50 anni. Contratto a tempo determinato (trasformabile, rinnovabile) orario tempo pieno. Sede operativa Osimo (codice offerta 316831). Un bagnino di terra chalet di Civitanova gestione spiaggia e accoglienza clienti con almeno una stagione di esperienza già svolta; buona conoscenza inglese; età minima 18 anni (codice offerta 246032). Inviare il cv all’indirizzo mail: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.