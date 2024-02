Bagno di folla al Gran Carnevale. Oggi il finale con le maschere e l’animazione del circo Takimiri

Bagno di folla per il Gran Carnevale tolentinate svoltosi in piazza e nelle vie del centro. E oggi gran finale al "Carnival Teatro Tenda", in zona Sticchi, col "Carnevale dei bambini… al circo", grazie all’animazione e allo spettacolo del Circo Takimiri (ingresso gratuito). Alla kermesse di domenica hanno sfilato i gruppi mascherati presentati dai Comitati di quartiere e di contrada, dalle scuole e da alcune associazioni. Al termine dell’evento la giuria - presieduta dall’artista Enzo Grassettini e composta da Lucia Pistacchi, presidente dell’Avis, e dallo chef Paolo Paciaroni - ha scelto come gruppo più originale "Il Cavaliere in Poltrona", proposto dal Comitato San Giuseppe con tanti personaggi ispirati al mondo dell’imbottito di design che insieme componevano un divano e una grande Vanity Fair su cui era accomodato il cavalier Franco Moschini (non lui in persona, ma un uomo con una maschera raffigurante il suo volto). Inoltre la giuria ha indicato come gruppo più numeroso quello dei "Pittori di Emozioni", curato dal Comitato Repubblica, "Bimbolandia" e il "Nido del Colibrì": oltre 150 figuranti, in costume a tema, per invitare tutti a dipingere la tela della propria vita.

Secondo posto ex equo per "Le Grazie nel mondo delle fiabe", proposto dal Comitato festeggiamenti Le Grazie con tutti i personaggi Disney (Topolino e Minnie in testa), e per "Il fenomeno Barbie a Ributino. Tu che Barbie sei", presentato dalla contrada Ributino, Ancaiano, Pianciano, Parruccia, Calcavenaccio e arrivato su una lunga limousine rosa. Per l’occasione il sindaco Mauro Sclavi si è mascherato da Super Mario.