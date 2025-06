Bagno nella foresta e tuffo nei sapori col tour di Tipicità

Il viaggio nel benessere Made in Marche del Gran Tour di Tipicità prosegue domani, in occasione del solstizio d’estate, a Sefro per vivere una giornata all’insegna della rigenerazione naturale nel cuore verde dell’Appennino.

Nel corso di questa speciale giornata sarà Barbara Migliorelli, esperta di Forest Bathing, a guidare i partecipanti attraverso un lento e rilassante "bagno nella foresta", pratica giapponese che sta riscuotendo grande successo in tutto il mondo.

A seguire, lo chef Paolo Pistola (foto) dalla sua "Nicchia dei sapori" offrirà una sua particolare interpretazione del benessere in una chiave enogastronomica tutta da scoprire.

Per l’occasione la "Nicchia dei sapori" ha ideato uno speciale menù esperienziale dal suggestivo titolo "Il fiume", destinato anche a coloro che non riusciranno a partecipare alla camminata.

Prenotazioni al numero 338.3905190. Tutte le info su www.tipicita.it.