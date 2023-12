Bahrami sul palco tra gli studenti: "Con loro riscopro i prodigi di Bach"

Non c’è da sorprendersi di vedere un pianiista internazionale come Rahmin Bahrami tenere domani alle 21 al Lauro Rossi un concerto con l’orchestra dell’ateneo di Macerata in cui saranno presentate musiche di Johann Sebastian Bach, partendo da brani solistici, passando da un concerto per piano ed archi per poi concludere con due proposte per due piano e orchestra d’archi. "Sono attorniato da giovani – dice Bahrami – che abbracciano uno strumento e fanno arte, producono bellezza. È necessario questo scambio perché loro sono il futuro della musica in un periodo così buio, siamo circondati da rumori assordanti e da una politica non attenta alla cultura".

A parte Bach, qual è il filo che lega la proposta del concerto?

"I suoi mille volti, non per niente il live si intitola ”Universo bachiano“, un autore che non ha mai messo piede in questo Paese ma è stato capace di scrivere il Concerto italiano specchiandosi nella magnificenza musicale di questa terra. Risultato è il concerto più italiano".

E come ci è riuscito?

"Un tempo erano più collegati culturalmente rispetto a oggi".

Cosa ha di speciale Bach che continua a stregarla?

"Il suo essere di tutti e per tutti in ogni epoca, il suo essere universale, la capacità di colpire allo stesso modo qualsiasi uomo. È una musica che parla al cuore di ognuno e va al di là delle bandiere e dei confini nazionali".

Cosa le dà l’esperienza con l’orchestra dell’università?

"Entusiasmo, che si accende in me come se fossi tornato al Conservatorio. Assieme a loro si compie il miracolo di riscoprire sempre questa musica così meravigliosa ed è una gioia".

Lei due volte al mese tiene lezioni a Macerata anche alla Scuola Scodanibbio, cosa le dà stare con i giovanissimi?

"Non c’è cosa più bella che riuscire ad entusiasmare un giovane, a innescare in lui un fuoco sacro perché ciò significa che la musica avrà un futuro e questo giovane non sarà risucchiato dall’intelligenza artificiale".

Come giudica la musica che ci gira attorno?

"Una vergogna per la musica italiana essendoci anche generi in cui ci sono forme di violenza morale e acustica".

Mai suonato allo Sferisterio?

"Sì, con Bocelli. È uno dei posti più belli per lo spettacolo che abbia mai visto. Mi chiedo come mai l’uomo non faccia altre cose così belle".

Sul palco, con Bahrami e Adamo Angeletti al piano: al violino Michele Torresetti, Andrea Piccone, Maria Ester Crinó, Melissa Cantarini, Aurora Cecchinato, Francesca Donatone, Andrea Esposto, Alice di Monte, Lara Perticari, Elena Marchetti e Naima Gambini. Alle viole Matteo Torresetti, Malgorzata Maria Bartman e Samuele Ricci. Ai violoncelli Giacomo Grava, Giacomo Bertolini e Davide Moretti. Al contrabbasso Michele Santi.

Lorenzo Monachesi