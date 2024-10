Balaso con la testa già a Perugia: "La Lube in campo senza paura"

Nella settimana di Halloween e a pochi giorni da una trasferta da... brividi, Fabio Balaso parla da capitano, carica la squadra e afferma che la Lube andrà al PalaBarton senza paura. Domenica sera il palazzetto perugino sarà teatro del posticipo e big match tra la Sir campione d’Italia e del mondo e la Lube, gara che chiuderà il 6° turno di regular season e che sarà trasmessa in chiaro in diretta da Rai Sport alle ore 20.30.

Dal 2018 al 2022 questo è stato più di un confronto, un vero e proprio scontro, il top del volley per rivalità in campo e sugli spalti (tra striscioni memorabili sulle estati in spiaggia, ma anche lanci di bottigliette da membri dello staff umbro verso la gradinata dell’Eurosuole Forum....), sia per la forza delle due squadre. Non a caso Perugia e Civitanova si sono contese ben 4 finali scudetto consecutive, con i biancorossi di De Giorgi prima e Blengini poi a vincere le ultime tre. Dall’anno scorso però i i valori sono mutati, la Lube ha cambiato tutto inaugurando un progetto sui giovani e quindi a medio-lungo termine, mentre la Sir è diventata la formazione migliore di tutti. E appunto capolista del torneo.

"La prossima sfida di sicuro non sarà semplice - esordisce Balaso - siamo consapevoli del grande valore di Perugia e di come è riuscita a far fronte all’assenza del palleggiatore titolare negli ultimi due match. Non dimentichiamoci che i Block Devils sono stati capaci di realizzare grandissime cose ugualmente, senza un atleta decisivo come Simone Giannelli in un ruolo chiave. Andare a giocare a Pian di Massiano non è mai semplice, anche perché parliamo di un palazzetto molto caldo in quanto a sostegno sugli spalti. Andremo lì senza provare paura né alcun timore, ma per giocare la nostra migliore partita!".

Contro una rivale così forte dai nove metri servirà tantissima attenzione in ricezione.

"Tra le tematiche della sfida spicca la presenza di una forte batteria di battitori sul fronte opposto. Un po’ tutti gli uomini di Lorenzetti possono creare difficoltà con il servizio, ma il più pericoloso, a mio avviso, resta Oleh Plotnytskyi. L’atleta ucraino unisce una potenza fuori dall’ordinario a una varietà importante di colpi nel fondamentale del servizio. Dovremo essere bravi a contenerlo".

Come valuta infine questo primo scorcio stagionale?

"Possiamo parlare di un bilancio abbastanza positivo per la Lube dopo cinque partite - conclude il libero che ha appena compiuto 29 anni - anche se in trasferta non ci siamo ancora sbloccati. Mi sento soddisfatto perché il gruppo sta lavorando tanto, sia in palestra sia in campo. Stiamo progredendo e i risultati che vogliamo arriveranno".

