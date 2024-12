Balaso discontinuo,. Loeppky spento. Si salva Nikolov

Chinenyeze 6,5: non al meglio, ma è tra gli ultimi a mollare in casa Lube. In difesa è un fattore e stampa 3 muri, chiudendo con 16 punti totali nella sua serata.

Gargiulo 6: per lui ci sono 2 punti quando viene chiamato in causa.

Loeppky 5: appena un punto, poco campo per lui e diversi errori.

Balaso 5,5: a corrente alternata, non brilla come al solito in ricezione, commettendo diversi errori come il resto della squadra nei momenti clou.

Boninfante 5,5: qualche acuto in difesa, si fa notare a muro, poi cala come il resto della squadra quando la gara sembrava incanalata.

Hossein Poriya 6: entra nelle rotazioni e piazza un ace pesante.

Nikolov 6,5: miglior marcatore dei cucinieri con 19 punti, ma ci sono anche tanti errori in attacco. La crescita della Lube passa dalle sue giocate, ma nei momenti decisivi sbagli anche lui.

Lagumdzija 6: chiude con 16 punti, è tra i protagonisti della fase centrale del match quando la Lube sembra comandare le operazioni.

Dirlic 6: non al meglio, per lui ci sono 3 punti.

Podrascanin 6: un fattore a muro nei set centrali, chiude con 6 punti ma alla distanza accusa la stanchezza e perde di efficacia.

Bottolo 6: per lui ci sono 16 punti e tanti attacchi degni di nota. L’altra faccia della medaglia sono i 9 errori, alcuni pesanti.

All. Medei 5,5: l’obiettivo era quello di trovare continuità in trasferta, ma la Lube ci riesce solo a metà. L’avvio è da dimenticare, poi la squadra cresce e sembra poter dominare la scena. Sul più bello, però, i biancorossi staccano la spina e non riescono a chiudere la pratica nel quarto set con diverse palle match fallite. C’è ancora da crescere, sia tecnicamente che nella gestione dei momenti di partita.