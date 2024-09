Balaso, la prima volta da capitano è una festa. Lagumdzija senza rivali. Bene Gargiulo

Chinenyeze 6: era in dubbio alla vigilia per problemi fisici, Medei comunque non ci rinuncia e lo schiera in sestetto. Il neo campione olimpico-bis risponde con 6 punti e il 55%.

Gargiulo 6,5: da avversario qui all’Eurosuole Forum aveva sempre sfornato prove mostruose, per l’esordio in biancorosso comunque piace. Il centrale ne fa 8 col 56%. Becca due muri, ne fa altrettanti.

Loeppky 5,5: debutto in totale altalena per lo schiacciatore, insieme a Podrascanin (nel pre-gara circondato dai fans nell’area shop) il colpo più importante del mercato Lube. Il canadese termina con 10 punti e un basso 38% d’attacco, complici anche 4 errori, tanti. Anche in battuta non incide. Male in particolare nel primo e terzo set, quest’ultimo da 0/6.

Boninfante 7: nella passata regular season non aveva mai giocato da titolare, qui ha subito le chiavi della Lube. Il figlio d’arte, 2004 ricordiamo, affronta con la testa giusta la "prima". C’è qualche sbavatura, ad esempio su pipe e primi tempi, ma per l’esordio è sette pieno. Bravo anche a muro con 2 block.

Lagumdzija 8: Mvp senza discussioni. L’opposto inizia in modo cheto con 3 punti nel primo set, poi si trasforma in una sorta di rullo compressore. Sette, ancora sette e otto punti nei successivi parziali, addirittura 7/8 offensivo nel quarto set. Bravo lui e evidentemente buona già l’intesa col regista Boninfante. Fa anche 2 ace e 2 muri.

Bottolo 6,5: ultra prolifico nelle amichevoli, lo è anche oggi, tuttavia gli manca sempre la piena continuità. Scatenato nel primo set da 7/11, ad esempio fa 0/5 nel secondo. Termina a quota 15 palloni a terra col 44%.

In ricezione risponde bene, anche con percentuali più alte rispetto a Loeppky e persino Balaso. Molto impreciso invece al servizio dove commette 6 errori (più di tutti) su 17 battute. Balaso 7: bella e vincente la prima volta da capitano per il libero. Per uno scherzo del destino proprio contro la squadra che lo ha lanciato e che lo cedette a Civitanova.

In ricezione è il più cercato dagli avversari, 24 i suoi interventi.

Orduna, Bisotto, Poriya, Dirlic, Davi Tenorio ng: l’alzatore e l’opposto cambiano spesso la diagonale a metà set.

Il libero viene messo nell’ultimo parziale (giustamente Medei ha dato spazio a tutti gli effettivi) anche se stavolta come ricevitore.

L’iraniano fa due battute, Dirlic e il 2005 spilungone trovano pure il primo punto stagionale.

Andrea Scoppa