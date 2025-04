Balboni eletto al timone del Madiere

È l’ex assessore comunale Piergiorgio Balboni il nuovo presidente dell’associazione "Il Madiere". Balboni, iscritto al Club Vela, è stato eletto dai soci delle sette realtà del diporto che compongono la stessa associazione, insieme con il nuovo consiglio direttivo.

Nuova governance che quindi include il vicepresidente Patrick Micalizzi (in quota "Medusa"), il segretario Paolo Piantoni ("Marina"), il tesoriere Maurizio Mori ("Rosa dei venti"), i consiglieri Fabio Castelli ("Aurora") e Carlo Sopranzi ("Levante"). La passione per la vela, il valore sociale delle attività del Madiere e la battaglia per un porto più sicuro hanno spinto l’ex assessore allo sport e professore ad accettare l’incarico, sostituendo Pierluigi Cipolla.

"Vado in barca a vela da quando ho 17 anni anni, per questo sono lieto di poter contribuire a risolvere l’annoso problema della sicurezza del porto – ha detto nei locali del Club Vela –. Da questo punto di vista, devo dire di aver ricevuto una rispondenza straordinaria da parte di Comune e Regione. In due mesi sono stati fatti dei passi in avanti molto importanti. Il nostro è un porto strategico, perché sorge al centro della città e si può sviluppare in maniera molto importante, però va protetto dalle raffiche di vento. A breve avremo un incontro con l’amministrazione comunale e la Regione proprio per tornare a parlare di questo".

Alla presentazione del nuovo direttivo era presente anche il sindaco Fabrizio Ciarapica che sull’argomento porto ha dato alcune anticipazioni: "Dopo che la Regione ha messo a bilancio il finanziamento di 10 milioni di euro, si sta lavorando sul progetto esecutivo. A redigerlo sarà il provveditorato per le opere pubbliche del ministero delle infrastrutture. Intanto, gli incontri con la Regione hanno permesso di impostare il lavoro. L’idea è quella del prolungamento del braccio, modificando un precedente progetto risalente al 2005. Si stanno facendo ragionamenti anche su un’opera aggiuntiva, ma da questo punto di vista andranno trovati i finanziamenti". Il primo cittadino ha quindi espresso le sue congratulazioni al nuovo presidente: "Mi lega una lunga amicizia con l’ingegner Balboni, con cui ho sempre collaborato, anche quando eravamo su fronti politici opposti".

Tornando al Madiere, per quest’anno sono in programma la Giornata ecologica, la Veleggiata non competitiva, lo Sgombro d’oro, il Palio a vela, A pesca con mamma e papà.

