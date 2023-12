"Balcone di Natale". Sfida di addobbi

Si intitola "Il balcone di Natale", il concorso indetto dal comitato di quartiere Castennou (presieduto da Cristiana Mataloni), a Porto Recanati. Per questo, i residenti della zona avranno tempo fino a sabato per cercare di aggiudicarsi il premio. L’iniziativa è stata annunciata lunedì dal comitato Castennou, tramite Facebook. "Ricordiamo che quest’anno il Comitato ha indetto il concorso dell’addobbo più bello del nostro quartiere – si legge nel post pubblicato sul social network -. Alcuni già hanno iniziato ad addobbare contribuendo a rallegrare l’atmosfera. Sabato sera passeremo a vedere le decorazioni più festose per individuare chi meriterà l’ambito premio. L’addobbo del vincitore, inoltre, sarà pubblicato sulla nostra pagina Facebook. Ricordiamo che anche i negozianti del nostro rione sono invitati a partecipare. È Natale, nonostante le brutture del mondo, ricordiamoci che è Natale".