Baldassarri conquista ’Tik Tok’ . Virale il suo video sull’architettura

Parlando di architettura, ha raggiunto con un solo video un totale di 30,2 milioni di visualizzazioni e 5,8 milioni di "mi piace", like, sulla piattaforma social Tik Tok. E probabilmente si tratta del video più popolare nelle Marche e di uno dei più noti in Italia. E non è cosa da poco al giorno d’oggi. Protagonista è Marco Baldassarri, ventenne residente a Civitanova e studente di Architettura ad Ascoli Piceno (Università di Camerino). Con le sue riflessioni ha catturato l’attenzione di milioni di giovani a livello globale, soprattutto la fascia d’età tra i 18 e i 24 anni.

"Il video che ho pubblicato su Tik Tok affronta il tema del minimalismo estremo nell’architettura, criticando l’eccessiva semplificazione di questo stile che, se portata all’estremo, appunto, può compromettere tanto l’estetica quanto la funzionalità – spiega lo studente Baldassarri –. Confrontandolo con due stili architettonici storici che esaltano dettagli e ornamenti, l’opera vuole evidenziare la ricchezza di approcci più equilibrati. L’obiettivo del video è risvegliare l’interesse verso l’architettura, sottolineando l’importanza di armonizzare semplicità e complessità per creare spazi significativi". Il ventenne civitanovese è solito fare video con contenuti sempre legati all’architettura, comunicando con un linguaggio semplice e diretto e ascoltato per questo da giovani e giovanissimi; questa volta il video è direntato virale, raggiungendo un numero di visualizzazioni altissimo per la piattaforma. Un nuovo modo di parlare di cultura e bellezza, con modi gentili, educati e divertenti.

Questo il link per vederlo: https://vm.tiktok.com/ZGdd42oK6/.